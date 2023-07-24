اقرأ في عدد الوطن غدا.. الزيادة السكانية «الخطر مستمر»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

-الزيادة السكانية.. «الخطر مستمر»

-حملات لا تتوقف من الدولة لمواجهة الزيادة السكانية التي تلتهم كل ثمار التنمية

-«السيسي» يوجِّه القضاة بتحقيق العدالة الناجزة: أداء متميز وجهد مقدَّر

- الانتهاء من القضايا في نفس السنة التي أُقيمت فيها.. وتطوير الجانب التقني لحماية المواطن

-القوات المسلحة: مصر من أكثر الدول المشاركة في حفظ السلام بمناطق النزاع في العالم

-حصاد «النواب» لبناء الجمهورية الجديدة

- توقيع مصر عددا من الاتفاقيات الدولية المهمة وقوانين تعظيم الاستثمار على رأس الأولويات

-تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بإقرار عدد من التشريعات أبرزها قانون دعم صندوق «قادرون باختلاف».. ومنح استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات

- «عابد»: «النقل» حقق طفرة وإنجازات القطاع كانت تحتاج إلى 20 عاما لولا توجيهات الرئيس

- «السجيني»: نأمل في إصدار قوانين البناء قريبا.. وقانون التصالح سيحظى باهتمام دور «الانعقاد الرابع»

-إعداد المرأة للقيادة

- الأكاديمية الوطنية للتدريب تشهد المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

- البرنامج يهدف لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص

-عقوبة «الشحات».. ورفض احتراف «زيزو»

- الأهلي يعاقب حسين الشحات ماليا ويرفض قرار إيقافه ويطالب لاعبيه بضبط النفس والالتزام

- الزمالك يتمسك بـ«زيزو» بعد عرض إيفرتون الإنجليزي.. واستعدادات خاصة قبل البطولة العربية

- الهلال السعودي يقلب الموازين بعرض المليار يورو لضم «مبابي».. وبرشلونة يدخل المفاوضات

الصفحة الثانية

-الأكاديمية الوطنية للتدريب تشهد انطلاق المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» بمشاركة وزراء

- يهدف لإعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمؤسسات القطاعين الحكومى والخاص من خلال تنمية المهارات.. و«فؤاد»: يسهم في زيادة عدد المؤهلات.. و«الكيلاني»: طفرة غير مسبوقة في عهد «السيسي».. ومتقدمات: هدفنا تنمية مهاراتنا المهنية والشخصية

-أهداف البرنامج: صقل مهاراتها وتأهيلها للمناصب القيادية

- «الأكاديمية»: تعزيز إمكانيات الفئة المستهدفة لتلبية احتياجات سوق العمل

-قيادات نسائية تشيد بدعم القيادة السياسية: نعيش أزهى عصورنا

- «سولاف»: المجتمع يقبل قيادة المرأة.. و«الشبراوي»: قادرة على تحقيق الأهداف المرجوة

-عرض جوي «مصري - إماراتي» مُبهر في سماء «العلمين الجديدة»

-المنطقة الغربية العسكرية تنفذ أنشطة لأبناء مطروح

- معرض خيري لتوزيع الملابس على الأكثر احتياجا.. وقوافل طبية وبيطرية

الصفحة الثالثة

-الزيادة السكانية «تلتهم ثمار التنمية»

-خبراء: ضبط معدلات الإنجاب ضرورة لمواجهة الظاهرة و«الصحة» تستعد لإطلاق حملة للتوعية بمخاطر الأزمة

الصفحة الرابعة

-«حلمهم يبدأ بيك»

-«الصحة» تستعد لإطلاق الحملة نهاية أغسطس المقبل والكشف ووسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان

- «عبدالغفار»: حملات تنظيم الأسرة تسعى لتمكين المرأة بهدف رفع الوعي بمخاطر كثرة الإنجاب على المرأة وتوعية الشباب والمراهقين

- مصدر: المواطن لا يتحمل أي أعباء مالية.. وتوفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء المنتفعات وخفض معدلات الإنجاب

-خبراء: الزيادة السكانية ناقوس خطر.. والدولة تبذل جهودا كبيرة للحد من تداعياتها

- «ابتسام»: مصر رقم 14 عالميا من حيث عدد السكان .. و«محمود»: إحصائية تؤكد أنه في الفترة من 2010 حتى 2012 يعاني واحد من كل 8 أفراد من الجوع في العالم

- «عبدالحميد»: نقل ألف أسرة صغيرة إلى منطقة زراعية جديدة يلزمه استصلاح 10 أفدنة .. و«إيلارية»: تضمينها في المناهج الدراسية ضرورة ملحة

الصفحة الخامسة

- قطار «2 كفاية» يجوب المحافظات

-«التضامن»: 9.3 مليون زيارة منزلية لتوعية السيدات بتنظيم الأسرة

- 425 ألف سيدة ترددن على عيادات المشروع التابعة للجمعيات الأهلية للحصول على خدمات الصحة الإنجابية و325 ألفاً استخدمن وسائل تنظيم الأسرة

-برلمانيون: النمو السكاني أخطر أزمة تهدد جهود التنمية في مصر والعالم

- «القصبي»: قضية أمن قومي.. و«عوض الله»: الزيادة تلتهم ثمار التنمية.. و«سعيد»: مطلوب تدريس مادة الصحة الإنجابية.. و«قريطم»: تستنزف الأموال والاعتمادات المالية

-نائب وزير الصحة: الزيادة تؤثر على جودة الحياة.. و«طرق الأبواب» تهدف لدعم صحة الأسرة

- طارق توفيق: المرأة ضحية القضية السكانية.. ونسبة كبيرة من وفيات الأطفال والرضع نتيجة زواج الأقارب

الصفحة السادسة

-حصـاد «النـواب»

-تشريعات وأدوات رقابية لبناء «الجمهورية الجديدة»

-إقرار 188 تشريعا في دور الانعقاد الثالث.. و«الاقتصادية والاجتماعية» بالمقدمة

-توقيع مصر عددا من الاتفاقيات الدولية المهمة وقوانين تعظيم الاستثمار على رأس الأولويات.. وتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية بإقرار عدد من التشريعات.. ومنح استثنائية للعاملين وأصحاب المعاشات وعلاوة خاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

-«حقوق الإنسان»: تدشين «وحدات» بجميع الوزارات.. أبرز إنجازات اللجنة

-طارق رضوان: تنفيذ المشروع القومي للطرق يهدف إلى ربط الشبكة بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة

الصفحة السابعة

-لجنة النقل: إنجازات القطاع كانت تحتاج إلى 20 عاما لولا توجيهات الرئيس بضرورة تنفيذها لجذب الاستثمارات

-لجنة المشروعات: تشريعات مرنة في الانعقاد المقبل لتوفير فرص العمل ودمج الاقتصاد غير الرسمي

-«محلية النواب»: نتعاون مع كل جهات الدولة للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة

الصفحة الثامنة

-الخروج عن النص «ممنوع»

-الأهلي يطالب لاعبيه بضبط النفس والالتزام.. النادي يعاقب «الشحات» ماليا ويرفض قرار إيقافه.. و«كولر» يستغيث قبل مواجهة الكأس

-أشغال شاقة.. جدية وتركيز في تدريبات الزمالك قبل ضربة البداية العربية.. ورفض رحيل «زيزو»

-المستفيد الأول.. هزائم وإيقاف قيد.. حال النصر والشباب والمنستيري قبل صدام ميت عقبة

-«صفقة المليار».. الهلال السعودي يقلب الموازين بعرض خيالي لضم كيليان مبابي.. وبرشلونة يدخل على خط المفاوضات