النائب أحمد مقلد: هناك وجهات نظر عديدة داخل التنسيقية بشأن النظام الانتخابي

خصص برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، فقرة بعنوان «الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل لتحقيق إرادة الناخبين وتمثيل كافة القوى السياسية»، وذلك بالتزامن مع جلسات الحوار الوطني.

وقال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك وجهات نظر متعددة في النظام الانتخابي، لأن داخل التنسيقية يوجد عدد كبير من وجهات النظر، وذلك لأنه يوجد في التنسيقية 27 حزبا سياسيا، وتوجد مختلف الأيدولوجيات والتيارات الفكرية، ممثلة بالحوار، وأنه توجد وجهات مختلفة للنظام الانتخابي.

رأي التنسيقية في النظام الانتخابي الأمثل

وأضاف مقلد، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحمل بداخلها عدة أفكار حول النظام الانتخابي، «كل تيار فكري لديه أفكاره حول النظام الانتخابي الذي يعتقد أنه هو الأمثل والأفضل للتطبيق في الوقت الحالي».

وعن رأيه الشخصي في النظام الانتخابي، أكد «مقلد» أن النظام الحالي لابد من مناقشته من زاوية المشروعية الدستورية والملائمة، وزاوية النظم المقارنة، مشيرا إلى أن العالم كله اصطلح عدة نظم.