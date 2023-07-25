مسؤول بالبنك الأهلي: الهدف من الشهادات الدولارية الجديدة توفير العملة الصعبة

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرض شخصي بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.

ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك

وقال يحيى أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم تجميع 3.5 مليار دولار من الشهادات الإدخارية الدولارية ذات العائد الشهري 5.25% التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه ارتفعت نسبة الودائع في البنوك من 6 تريليونات إلى 9.5 تريليون جنيه.

طرح شهادات إدرخارية بالدولار

ولفت أبو الفتوح إلى أن إصدار البنك الأهلي لشهادتي إدخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 7% و9%، الهدف منه توفير العملة الصعبة من الدولار.

موعد كسر الشهادة

وأضاف أبو الفتوح، أن العائد من شهادتي الأهلي بلس وفورا يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار.

وتابع أن الشهادات التي تم طرحها ستكون متاحة أمام جميع المصريين في الداخل أو الخارج، كما أنها متاحة لغير المصريين، ويمكن كسرها بعد 6 أشهر.