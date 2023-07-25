مطروح تحذر من السباحة في الشواطئ المفتوحة لارتفاع الأمواج.. اعرف «الآمنة»

حذر مركز ومدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ من نزول البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، من مساء اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع ، بسبب ارتفاع الأمواج وعدم استقرار حالة البحر.

شواطئ مفتوحة غير مستقرة

وقال عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن شواطئ مطروح غير المفتوحة «غير المستقرة» هي شواطئ عجيبة وأم الرخم والشواطئ الجديدة على طول كورنيش الأبيض ومينا حشيش والرميلة، وفقًا لبيانات الأرصاد الجوية والمرور اليومي لمتابعة حالة البحر، مؤكدا على عدم نزول البحر في المزارات مثل كليوباترا والغرام، موضحا أنها للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست للسباحة.

شواطئ مطروح الآمنة

وأضاف رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان، أنه يمكن لرواد الشواطئ الاستمتاع بممارسة السباحة ونزول الشواطئ الآمنة في روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ومطروح العام والنخيل والبسنت، مع التأكيد على الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ التي تتابع الحالة العامة يوميا، حفاظا على أرواح الجميع، موجها التحية والتقدير لغطاسين الخير المتطوعين لإنقاذ الغرقى.

منع نزول البحر في النوات

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح إلى أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أولا بأول الحالة العامة للشواطئ، مع التشديد على مستأجري الشواطئ خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم النزول المصطافين وكل المترددين على البحر، خاصة في فترة النوات، وهناك استجابة كبيرة من شباب مطروح بالالتزام بهذه التعليمات.

متابعة حالة البحر يوميا

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة، حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة، لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ عبر حملات للتوعية على الصفحة الرسمية لمجلس المدينة على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.