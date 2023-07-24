الأرصاد تحذر المصطافين من ارتفاع الأمواج غدا على شواطئ البحر المتوسط

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر المتوسط، غدا الثلاثاء، محذرة المصطافين أيضا من ارتفاع الأمواج، إذ من المتوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على شواطئ مسطح البحر المتوسط، خاصة على مدن مطروح والضبعة والعلمين والإسكندرية.

اضطراب حركة الملاحة البحرية

وأوضحت هيئة الأرصاد أن سرعة الرياح تتراوح من 40 إلى 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج يصل من 2 إلى 3 أمتار، مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، لذا نصحت المصطافين بتوخي الحذر والحيطة.

طقس المدن الساحلية

وبالنسبة لحالة الطقس على المدن الساحلية، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية الغربية، وخلال ساعات الليل يكون مائلا للحرارة والرطوبة، فيما تنتشر الشبورة صباحا، محذرة من ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تزيد من الإحساس بحرارة الطقس.

وتوجد عدة مدن ساحلية أخرى، يمكن الهرب إليها من حرارة الطقس، وهي المدن المطلة على البحر الأحمر وخليج السويس.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 45 درجة مئوية.