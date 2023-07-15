حالة الطقس في المدن الساحلية اليوم.. ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتهم بشأن حالة البحرين ومعدل ارتفاع الموج اليوم، واتجاه الرياح التي تكون شمالية غربية.

حالة البحرين اليوم

وأوضحت الأرصاد في بيانها، أنّ حالة البحرين اليوم، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 1 إلى 1.5 متر، وفي الأحمر من 1 إلى 1.75 متر.

وأضافت أنّ الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ولفت الخبراء إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، ليسود طقس معتدل الحرارة، رطبًا في الصباح الباكر وخلال ساعات الليل على الأنحاء.

ويسود اليوم، طقس شديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطبًا على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم على المناطق الساحلية

وجاءت درجات الحرارة اليوم على المناطق الساحلية وفق بيان الأرصاد على هذا النحو:

- درجة الحرارة في دمياط 35 - 25

- درجة الحرارة بورسعيد 35 - 25

- درجة الحرارة الإسماعيلية 38 - 25

- درجة الحرارة طابا 37 - 25

- درجة الحرارة شرم الشيخ 40 - 30

- درجة الحرارة الإسكندرية 33 - 25

- درجة الحرارة العلمين الجديدة 32 - 24

- درجة الحرارة مطروح 32 - 22

- درجة الحرارة سيوة 39 - 20

- درجة الحرارة رأس غارب 38 - 27

- درجة الحرارة الغردقة 39 - 29

- درجة الحرارة سفاجا 39 - 28

- درجة الحرارة مرسى علم 38 - 29