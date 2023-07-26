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موفدة «إكسترا نيوز»: الإسكندرية شاطئ الأسرة ومصدر رزق للجميع في الصيف

كتب:

مريم جاد
12:03 ص | الأربعاء 26 يوليو 2023
شواطئ الأسكندرية

شواطئ الأسكندرية

قالت نسرين فؤاد، موفدة «إكسترا نيوز»، إن الإسكندرية هي المكان والشاطئ الذي تتجمع عنده الأسرة المصرية، ويجمع الكل من مختلف المحافظات.

الإسكندرية مصدر رزق للجميع

وتابعت مراسلة «إكسترا نيوز»، أن الإسكندرية تُعرف بالزحام الشديد في فترة الصيف خاصة، وتعتبر مصدر رزق واسع ومهم لعديدين، وتعرف الإسكندرية بالسمك، وأنه الوجبة الأساسية هناك وفي متناول الجميع.

الوجهة الأقرب للمصريين

وأضافت «نسرين»، أن أكثر ما يميز الإسكندرية البحر، ولفتت إلى أن كل نشاط تجاري بالإسكندرية يزداد خلال الصيف، لأنه يعتبر فصل فرحة لأهل المدينة وزوارها وتعتبر الوجهة الأقرب لقلوب المصريين. 

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بقلم مريم جاد