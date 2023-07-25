نائب رئيس «الأهلي»: نسبة الودائع في البنوك ارتفعت إلى 9.5 تريليون جنيه

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، إن البنك طرح شهادتي إدخار بالدولار الأمريكي لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد 7% و9%، مؤكدًا أن الهدف منها توفير العملة الصعبة من الدولار، مشيرا إلى أن نسبة الودائع في البنوك ارتفعت إلى 9.5 تريليون جنيه.

طرح شهادات إدخارية بالدولار

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: العائد من شهادتي الأهلي بلس وفورا يكون بالجنيه المصري حال الحصول عليه مرة واحدة بعائد 27%، وعقب انتهاء مدة الشهادات يحصل عليه بالدولار، كما أن الشهادات التي تم طرحها ستكون متاحة أمام جميع المصريين في الداخل أو الخارج، كما أنها متاحة لغير المصريين، ويمكن كسر الشهادة بعد 6 شهور.

4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي

وأوضح أن هناك أكثر من 4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي، لافتًا إلى أن البنك الأهلي أتاح قرضا شخصيا بضمان تحويل يعادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية في الخارج، والحد الأدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى 3 ملايين جنيه.