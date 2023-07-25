تكريم رئيس جامعة بنها في احتفالية لانتهاء فترة رئاسته

كرم مجلس جامعة بنها، الدكتور جمال سوسة، رئيس الجامعة، بمناسبة انتهاء فترة رئاسته للجامعة في نهاية يوليو الجاري، وذلك تقديرا لما قدمه من جهد ملموس وعطاء متميز.

إسهامات رئيس جامعة بنها

وفي كلمته قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، «أتشرف اليوم بحضور هذا الحفل الكريم لتكريم أحد الشخصيات المحببة إلينا، وهو الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، هذا الرجل الذي لمسنا فيه روح التعاون والتفاني والعمل الدؤوب التي طالما كانت سببًا في تقديم العديد من الإسهامات القيّمة في خدمة الجامعة والمحافظة وخدمة أبناء الوطن، ولقد تشرفت بالتعاون معه في العديد من المشروعات ومجالات العمل المشتركة بين الجامعة والمحافظة، إلى جانب العديد من الندوات والمؤتمرات التي نظمتها الجامعة تحت إشرافه وبرعايته وتنظيمه، بالإضافة إلى توجيهاته بتقديم كل العون والدعم لمشروعات المحافظة وتنفيذ القوافل المتكاملة في قرى المحافظة وتفعيل المبادرات الرئاسية وخاصة حياة كريمة».

وخلال كلماتهم، قدم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها السابق وعضو مجلس النواب، والدكتور ناصر الجيزاويـ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عزت الخياط، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الشكر والتقدير للدكتور جمال سوسة على على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة فى مختلف القطاعات.

رئيس جامعة بنها يشكر الرئيس

وخلال كلمته قدم الدكتور جمال سوسة الشكر للحاضرين وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد نهضة مصر الجديدة، وصاحب رؤية التنمية المستدامة على ثقته وتعيينه رئيسا للجامعة، كما توجه بالشكر لكافة أعضاء مجلس الجامعة، متمنيا لهم دوام التوفيق، معربا عن امتنانه وسعادته بهذا التكريم.