رئيس جامعة بنها: نهدف إلى إعداد باحث متميز يقدم مشروعات تفيد المجتمع

قال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الأهداف الاستراتيجية للخطة البحثية، تتماشى مع رؤية ورسالة الجامعة وخطتها الاستراتيجية، من حيث مواكبة البحث العلمي للتطورات العالمية والاقتصادية، مع مراعاة التنمية المستدامة للجامعة والاستفادة من مواردها والمساهمة في الابتكار والإبداع من خلال التكامل التكنولوجي ودعم النشر الدولي، وإعداد باحث متميز يتمتع بروح تنافسية للمساهمة بشكل إيجابي في تحسين صورة الجامعة ورعاية الكفاءات البحثية وبناء قدرات الباحثين وتعزيز روح الفرق البحثية متعددة التخصصات، ومن ثم دعم تسويق البحث العلمي، وحرص الجامعة على الشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية لخدمة مشاكل المجتمع وتنمية البيئة، واستقطاب المشاريع البحثية لإنتاج بحوث تطبيقية تخدم المجتمع والبيئة.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس جامعة بنها، والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث المشاركين في إعداد الخطة البحثية الجديدة للجامعة 2023- 2030.

دعم وربط منظومة البحث العلمي

وأشار رئيس الجامعة إلى إقرار المجلس الأعلى للجامعات، الخطط البحثية للجامعات بإقليم القاهرة الكبرى الذي يضم «القاهرة وعين شمس وحلوان والأزهر وبنها» لمواجهة قضايا التنمية، مؤكداً حرص جامعة بنها على تنفيذ التوجه الرئاسي الخاص بدعم وربط منظومة البحث العلمي، للمشاركة في صياغة حلول علمية للتحديات التي تواجه المجتمع والمشروعات التنموية في المجالات كافة.

الخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا

من جهته، قال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أنّ الخطة البحثية الجديدة لجامعة بنها 2023 - 2030، جاءت متوافقة مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، والخطة الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وخدمة ودعم المشروعات القومية، مؤكداً أنّ جامعة بنها تسعى دائمًا لدعم وتحفيز وتقدير المتميزين من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين والطلاب، تأكيدا لدورهم المهم والمؤثر في تطوير العملية التعليمية والبحثية وخدمة المجتمع.