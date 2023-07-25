رئيس جامعة بنها: مبادرات «شباب الخريجين» تؤهلهم لريادة الأعمال

قال الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، إن مبادرات تأهيل شباب الخريجين التي تتبعها الجامعة وتنظمها، تهدف إلى بناء قدرات الشباب بالجامعة وتؤهلهم إلى ريادة الأعمال، ويعتبر برنامجا فريدا يهدف إلى بناء القدرات في مجال الإبداع وريادة الأعمال، ويستهدف طلاب الجامعة في تخصصات مختلفة.

برامج تعليم ريادة الأعمال

وأشار رئيس جامعة بنها، إلى أن هذه المبادرات هي فرصة للطامحين في أن يكونوا رواد أعمال في المستقبل، كما تقدم العديد من برامج تعليم ريادة الأعمال والابتكار من أجل بناء قدرات الشباب ومساعدتهم على خلق أفكار متطورة وثقافة محلية قائمة على الابتكار والإبداع.

مبادرة 10 آلاف ريادي طلابي جامعي

جاء ذلك خلال كلمة رئيس جامعة بنها في حفل تسليم شهادات مبادرة تأهيل وتدريب الشباب لسوق العمل، ومبادرة عشرة آلاف ريادي طلابي جامعي، التي تقام لأول مرة بالجامعات المصرية بالتعاون بين مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها ومكتبة مصر العامة الرئيسية بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مدير مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور تامر إبراهيم مدير التدريب بمكتبة مصر العامة، والدكتورة مروة ياسين منسق المبادرة من الجامعة والدكتور سامي حبيب مدرب معتمد من مكتبة مصر العامة.

مركز رعاية الموهوبين والمبدعين

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير إن مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة، أعلن هذه المبادرات، وتقدم 98 طالبا وطالبة بها وجرى عمل اختبارات لهم، واجتازها 55 طالبا وتم تسليمهم الشهادات.