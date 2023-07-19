رئيس جامعة بنها: «مبادرة الطفل» هدفها تشجيع الصغار على الابتكار والتميز

شهد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، فعاليات جامعة الطفل، التي تنظمها جامعة بنها من خلال التعاون المشترك مع أكاديمية البحث العلمي، بحضور الدكتور إبراهيم السيد منسق عام جامعة الطفل، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل كلية العلاج الطبيعي.

استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة

وأكد رئيس جامعة بنها، أنّ مبادرة جامعة الطفل تعد من أهم المبادرات الرائدة التي أطلقتها القيادة السياسية، وهي تقبل الأطفال من سن 9 إلى 14 عامًا، في عدد من المجالات التعليمية، حيث تعد فرصة لجذب النشىء ودمجهم والارتقاء بعقولهم وإطلاعهم على كل ما هو جديد، وتساعدهم على بناء شخصيتهم واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة، وإتاحة الفرصة لسهولة تبادل المعلومات والمعرفة والابتكار.

تحقيق رسالة جامعة بنها

وأشار رئيس الجامعة إلى أنّ البرنامج الذي وضعته، يحقق دائمًا الهدف المرجو منه الذي يتواكب مع رؤية الأكاديمية، وهو عبارة عن برنامج متكامل يساهم في تعظيم الاهتمام بالأطفال باعتبارهم نواة لقيادة المستقبل، وأساس التقدم والتطوير، مؤكدًا السعي الدائم لتقديم الخبرات لدعم الآباء لتعليم الأبناء، وتحقيق أعلى قدر من الاستفادة للأطفال، واحتضان المتميزين منهم، من أجل تمكينهم من الابتكار والإبداع والتميز وصولًا لمستقبل ناجح، يعزز لديهم مفهوم المواطنة والانتماء للوطن وبناء جيل قادر على قيادة المستقبل، لذلك فإن صناعة الموهوبين يعتبر مشروعا قوميا يراعى العقول المبدعة.

ومن جهته، قدم منسق عام جامعة الطفل، عرضا عن أنشطة الجامعة، مشيرًا إلى أنها ساعدت منذ نشأتها في 2015، على توفير بيئة تعليمية للأطفال تساعدهم على صقل مواهبهم، كونهم نواة المستقبل.