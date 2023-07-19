رئيس جامعة بنها يفتتح المؤتمر السنوي الـ15 لكلية الحقوق

افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها المؤتمر العلمي السنوي الـ15 لكلية الحقوق بجامعة بنها، تحت عنوان الجوانب القانونية والاقتصادية للرقمنة وأثارها على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل ورئيس نادى القضاة ببنها، والمستشار محمد عبد السميع نائب رئيس نادى القضاة ببنها، وكلاء الكلية واساتذة الكلية وعمداء الكلية السابقين.

المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم

وأكد رئيس جامعة بنها أن المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة، إذ أصبحت اليوم وسيلة ضغط من طرف الدول المتقدمة على الدول الناميةـ خاصة في المجال العلمي والاقتصادي لفرض هيمنتها في كل مجالات الحياة، وأصبحت المعلومة أحد ثمرات فكر الإنسان التي تتحول فيما بعد إلى رصيد معرفي تستقي منه البشرية كل ماهي بحاجة إليه.

تطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي

وأشار رئيس جامعة بنها الى أننا في جامعة بنها نسعى دائما لتطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى نظم المكينة وصولا الى جامعة ذكية من الجيل الرابع، حيث يعتبر هذا المؤتمر امتداد لأولويات الجامعة.