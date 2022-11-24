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«القاهرة الإخبارية» تحتفي بعيد ميلاد ميرفت أمين: نجمة الرومانسية

كتب:

شريف سليمان
02:10 م | الخميس 24 نوفمبر 2022
الفنانة ميرفت أمين

الفنانة ميرفت أمين

عرض برنامج «صباح جديد» على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين فادي غالي وآية الكافوري وليلاس كافوزي، تقريرًا تلفزيونيًا بعنون «ميرفت أمين واحدة من أهم الفنانات في تاريخ السينما»، بمناسبة عيد ميلاد الفنانة السادس والسبعين.

وسلط التقرير الضوء على أبرز المحطات الفنية في حياة ميرفت أمين، التي تميزت بأدائها السهل الممتع، فهي تخرج عن المألوف في أدوارها لكن دون تكلف، لذلك أحبها الجمهور وتعلق بها منذ بدايتها.

ولدت ميرفت محمد مصطفى أمين، في 24 نوفمبر عام 1946، بمحافظة المنيا لأب مصري وأم اسكتلندية، تظهر روحها المصرية في ضحكتها وخفة ظلها في أعمالها الفنية، حيث ورثت مزيجا من الجمال الغربي والشرقي.

البداية من مسرح الجامعة

بدأت موهبة ميرفت أمين في الظهور منذ وقوفها على مسرح الجامعة، ليقدمها للمسرح الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، ثم يتبنى موهبتها السينمائية الفارس أحمد مظهر، إذ قدَّمها في فيلم «نفوس حائرة» عام 1965.

انطلاقة قوية في السبعينيات

فترة السبعينيات كانت انطلاقة كبيرة في رحلة ميرفت أمين الفنية، وبخاصة أنها قدَّمت جميع الأدوار والأنماط، ولكن كانت شديدة الذكاء في اختيار أعمالها، فقدمت الرومانسية في فيلم أبي فوق الشجرة، والكوميديا في الحفيد والبحث عن فضيحة، وقدمت بعض الأعمال التي تحمل رسائل جادة مثل ثرثرة فوق النيل وحافية على جسر الذهب.

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بقلم شريف سليمان