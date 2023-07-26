بعد أطول موجة حر في يوليو.. ماذا تقول الأرصاد عن طقس أغسطس المقبل؟

ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة وموجة شديدة من الطقس الحار شهدتها كل المناطق خلال شهر يوليو الجاري، جعلت الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس خلال شهر أغسطس المقبل، والذي يعد من أبرز شهور ذروة فصل الصيف، وهل يستمر ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة به أم لا.

توقعات حالة الطقس لشهر أغسطس المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الموجة الحارة التي شهدناها خلال شهر يوليو هي موجة غير اعتيادية حدثت نتيجة للتطرف المناخي، إذ أننا لم نعتد خلال السنوات السابقة على استمرار الموجة الحارة لفترة طويلة مثل تلك الموجة، ولكنها كانت تنكسر بعد مرور 3 أو 4 أيام وتعود للمعدلات الطبيعية، ولكن استمرارية الموجة الحالة جعلنا نشعر لمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة، وكانت قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية تتراوح بين 3 و4 درجات مئوية، كما أدى ارتفاع نسبة الرطوبة خلال شهر يوليو إلى زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت غانم أنه من خلال تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كان من المتوقع أن يكون صيف 2023، والذي يكون ذروته في شهري يوليو وأغسطس تكون درجات الحرارة به أعلى من المعدلات، ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة في شهر أغسطس أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجات قليلة، ولن يكون ذلك على مدار شهر أغسطس، فمن الوارد أن نشهد موجات من ارتفاع درجات الحرارة ولكن يتم التنويه قبلها.

وأضافت عضو المركز الإعلامي أن شهر أغسطس دائما يعرف بأنه ذروة فصل الصيف بسبب استمرار تأثرنا بمنخفض الهند الموسمي وارتفاع نسب الرطوبة والتي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة عن الدرجات المسجلة، وتبدأ الموجة الحارة التي نمر بها في الانكسار مع بداية شهر أغسطس المقبل، ولكن يظل هناك ارتفاعات في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية.

ولفتت إلى أنه مع بداية شهر أغسطس يبدأ التأثر بارتفاع الحزام المداري بشكل كبير، كما تزداد فرص سقوط الأمطار التي تبدأ في الظهور على المناطق الجنوبية، سواء كان في جنوب البلاد أو سلاسل جبال البحر الأحمر على جنوب الصعيد أو حلايب وشلاتين، مشيرة إلى أن دقة جميع التنبؤات التي تكون على المدى البعيد تكون ضعيفة، وحست المواطنين على متابعة حالة الطقس باستمرار نظرا للتغيرات التي تطرأ عليها بسبب التغيرات المناخية.