معلومات عن مدير أمن أسيوط الجديد.. شغل منصب مدير مباحث المديرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، قرارا بتعيين اللواء وائل فؤاد زكي نصار، مديرا لأمن أسيوط، وذلك ضمن حركة التنقلات التي اعتمدها الوزير اليوم في عدد من مديريات الأمن.

معلومات عن مدير أمن أسيوط الجديد

شغل اللواء وائل فؤاد زكي نصار، مدير مباحث مديرية أمن أسوان، ثم منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط من قبل، وتم تصعيده خلال حركة وزارة الداخلية العام الماضي لمنصب وكيل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.

ونجح اللواء وائل نصار خلال توليه منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط في القضاء على البؤر الإجرامية الخطرة وإنهاء الخصومات الثأرية بين العائلات وعقد العديد من جلسات الصلح بالمراكز المختلفة وضبط تجار الأسلحة والذخائر وضبط البؤر الإجرامية التي تقوم بترويج المواد المخدرة بأنواعها المختلفة، كما عمل على عودة الأمن بالشارع الأسيوطي والقضاء على الخارجين عن القانون.

مدير أمن أسيوط السابق مساعدا لوزير الداخلية

كما تضمنت حركة تنقلات وزارة الداخلية، تصعيد اللواء أحمد جمال الدين الذي كان يشغل منصب مدير أمن أسيوط، لمنصب مساعد وزير الداخلية لوسط الصعيد.