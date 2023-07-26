كل ما تريد معرفته عن سياحة اليخوت في مصر.. تتوفر بهذه المحافظات (صور)

تعد سياحة اليخوت من أحد الأنشطة السياحية المهمة التي تجذب السياح والمصريين إليها في السنوات الأخيرة، وتنتشر في بعض المحافظات الساحلية، منها في مدن على ساحل البحر الأحمر، ومدن أخرى على ساحل البحر المتوسط، في ظل توافد العديد من الزائرين على مدار العام، على هذه المحافظات للاستمتاع برحلات اليخوت.

محافظات تجذب الزائرين لسياحة اليخوت

وتعد محافظة البحر الأحمر من أهم المحافظات في سياحة اليخوت، حسب أشرف فؤاد مدير شركة تسويق سياحي لـ«الوطن»، خاصة في مدينة الغردقة، ومدينة مرسى علم، كما يزدهر هذا النوع في محافظة جنوب سيناء، في مدن شرم الشيخ، ودهب، ونويبع، وطابا، والتي يقبل عليهم السياح من مختلف دول العالم، مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والبرازيل، وروسيا، وأستراليا، وغيرها من دول آسيا وأمريكا، كما تجذب المصطافين في مصيف مرسى مطروح للرحلات الترفيهية، والسباحة في البحر.

ما لا تعرفه عن سياحة اليخوت

وتتميز سياحة اليخوت في محافظات مصر بأجمل سياحة ترفيهية بحرية، طبقاً لسيد عبدالخالق، مرشد سياحي، ويقبل عليها السياح بهدف الخروج في رحلات غطس في البحر، ورحلات صيد، بخلاف الرحلات الترفيهية والحفلات، وتستمر رحلات الغطس عدة أيام وتشتهر بها مدينة مرسى علم، كما تجذب رحلات اليخوت للغطس والتعرف على الشعاب المرجانية الجميلة ومشاهدتها وتصويرها في مدينة الغردقة، وشرم الشيخ، ويعمل بهذا القطاع عدد كبير من العاملين في السياحة في عدة محافظات.

عزبة البرج.. هنا صناعة اليخوت

وأكد عطية السيد من العاملين في صناعة اليخوت بمدينة عزبة البرج بدمياط، أن المدينة تتميز بصناعة اليخوت، بمختلف أنواعها وأحجامها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، طبقاً لاحتياجات السوق، وحسب الطلب، ويتم الاتفاق عليها وتصنيعها وتسليمها، ويزداد الطلب عليها في الفترة الأخيرة.