«النقل»: إجراء جديد لتعظيم سياحة اليخوت.. موافقة الدخول بعد 30 دقيقة

كشف قطاع النقل البحري التابع لوزارة النقل، تفاصيل الإجراءات والنافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط إجراءات تعظيم سياحة اليخوت، موضحًا أن النافذة الرقمية عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من ينوب عنه بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال.

تفاصيل النافذة الرقمية

تقوم النافذة الرقمية بإرسال البيانات آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري؛ لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وذلك خلال 30 دقيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يتم تحصيلها إلكترونيًا، من خلال النافذة بالدولار الأمريكي علمًا بأن إنهاء الإجراءات الخاصة باليخوت السياحية الأجنبية كان يتطلب سابقًا فترة من 15 – 30 يوما، وذلك وفق تقرير لقطاع النقل البحري.

إجراءات عبور اليخت الأجنبي

وأشار تقرير قطاع النقل البحري، إلى أنه وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية؛ لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت، وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي «قناة السويس» إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول.