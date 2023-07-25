أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا.. فسحة «على قد الإيد»

أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا بأسعار مناسبة، تعد أفضل فسحة «على قد الإيد»، ومنها الحديقة العامة في شرق النيل، وشارع مصر، وآثار تونا الجبل، وبني حسن، وتل العمارنة والأشمونين، ومنطقة البهنسا، المعروفة بالبقيع الثاني، فضلا عن نادي المنيا الرياضي الاجتماعي، وحديقة طه حسين في مدينة مغاغة.

أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أفضل أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا، وتعتبر فسحة علي قد الإيد، هي: كورنيش مدينة المنيا، وهو أكبر متنفس مفتوح للجميع بالمجان، ويضم مقاعد ومساحات مفتوحة ويطل مباشرة على نهر النيل، وتوجد به منطقة ألعاب أطفال وهو مراقب بالكاميرات منعا لحدوث أي مخالفات، ويستقبل المواطنين على مدار اليوم، ويزيد الإقبال في فترات المساء، خاصة أن كورنيش مدينة المنيا بطول 7 كيلومترات تقريبا، تمتد من أقصى جنوب المدينة وحتى الإخصاص في حي شمال، كما توجد الحديقة العامة في شرق النيل بسعر دخول رمزي، وشارع مصر بمنطقة دماريس.

مزارات في ملوي لخروجات الصيف

وقال فرج الجهمي، مدير مكتب تنشيط السياحة في تونا الجبل، إن ملوي من أفضل أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا، حيث توجد تونا الجبل تلك المنطقة الأثرية الهامة التي تضم آثارا للعصور الرومانية اليونانية في غرب مركز ملوي، وهي علي بعد نحو 55 كيلو تقريبا من مدينة المنيا، كما توجد مناطق الأشمونين وتل العمارنة وبني حسن، وتضم آثارا فرعونية وتقع جميعها في جنوب محافظة المنيا.

وفي شمال محافظة المنيا، تعد أفضل أماكن مناسبة لخروجات الصيف في المنيا «البقيع الثاني» أو مقابر الصحابة، في منطقة البهنسا غربي مركز بني مزار، حيث تضم عشرات القباب والأضرحة للصحابة، الذين استشهدوا في معركة فتح البهنسا وتستقبل الآلاف من الأهالي بالمجان خاصة في يوم الجمعة.