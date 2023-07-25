طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا.. خطوات بسيطة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا، عندما أعلنت عن فتح باب التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2023-2024، من خلال بعض المستندات المطلوبة، وأهمها صورتي بطاقة الهوية للأب، أو توكيل خاص منه لأي شخص يقوم بنقل الأبناء، ويجب توثيق ذلك من الشهر العقاري، والحصول على صورة منه.

طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا

وقال حمدي مصطفى، وكيل وزارة التعليم بالمنيا، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا، يمكن أن تتم من خلال الاتباع الخطوات التالية:

- يجب توفير 4 استمارات تحويل موقعة من المدرستين.

- يجب توفير صورتي بطاقة الهوية للأب، أو توكيل خاص من الأب لأي شخص يقوم بنقل الأبناء ويجب توثيق ذلك من الشهر العقاري والحصول على صورة منه.

- يجب الحصول على إقرار ولاية تعليمية للأم على أبنائها أو توكيل من الأب للأم، ويجب الحصول على صورة من ذلك.

- يجب الحصول على إقرار تحويل من القائم بالتحويل، ويجب الحصول على صورة من ذلك.

طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا

وأوضح وكيل التعليم، أن من ضمن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا تقوم المدرسة المحول إليها الطالب بجمع طلبات التحويل وإعداد كشف مجمع بها من أصل وصورة وإرسالها إلى الإدارة لاعتمادها من لجنة التحويلات، ثم تستلمها المدرسة.

ونوه وكيل الوزارة أن طريقة التحويل بين المدارس 2023 في محافظة المنيا تتم إلكترونياً فقط لجميع مراحل التعليم الرسمية العربية واللغات والمتميزة، ويتم التسجيل على رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس من خلال ولي الأمر فقط، ويتحمل ولي الأمر مسؤولية صحة البيانات المسجلة، ويمكن التحويل الإلكتروني بين المدارس للمراحل الثانوية رياض الأطفال والإعدادية والثانوية.