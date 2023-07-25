جامعة المنيا: إنشاء معهد للبحوث الصحراوية ومكافأة ألف جنيه للعاملين

أشاد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، بالزيارة المثمرة للوفد المصري، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، لمؤسسات التعليم العالي البريطانية، لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال التوظيف والتطوير المهني، ودراسة أحدث ما يتم تقديمه من برامج بينية تواكب مُتطلبات سوق العمل المعاصر والمُستقبلي.

وأكد فرحات، أن الجامعات عالميا لم يصبح دورها مقتصرا على تلقين المعلومات، بل أصبحت تواكب حراك التطوير العالمي، نحو جامعات تؤهل طلابها مهنيا وعمليا وعلميا، من خلال وضع الآليات لوجود أرضية مشتركة مع الصناعة، والتدريب والتعليم داخل أماكن الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا، بحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد.

لجنة للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص

ودعا فرحات، إلى تشكيل لجنة عليا للإشراف على الوحدات ذات الطابع الخاص ومراجعة أعمالها أو دمجها، وإعداد اللوائح الموحدة لها، ودراسة المقترحات والقواعد التي تساعد علي تنمية مصادر دخلها وتحسين خدماتها، وتعظيم الاستفادة منها، كأحد المصادر التي تعتمد عليها الجامعة في تنمية مواردها الذاتية.

إنشاء معهد للبحوث الصحراوية

وناقش مجلس الجامعة إنشاء معهد للبحوث الصحراوية؛ لخدمة واستثمار البيئة الصحراوية بإقليم المنيا، وإعداد البحوث والدراسات البيئية المتخصص في العلوم الصحراوية، تشارك فيه جميع الكليات المعنية، للمساهمة في تلبية الاحتياجات والتطلعات في مجال الإنتاج النباتي والزراعي الصحراوي، باستخدام التكنولوجيا والأنظمة الحديثة والملائمة لمعالجة المشاكل الفنية لإنتاج المحاصيل في البيئة الصحراوية.

وأعلن فرحات، عن موافقة المجلس على إقرار حوافز جديدة لدعم البحث العلمي والباحثين، وذلك برفع قيمة مكافأة النشر الدولي في المجلات الدولية المرموقة الأكثر تأثيراً والأعلى استشهادا من Q1 إلى Q4، بما يضمن استمرار جهود الباحثين وتحفيزهم لإجراء بحوثهم دوليا، والمساهمة في الارتقاء بتصنيف الجامعة على المستوى الدولي.

صرف مكافأة مالية بقيمة 100 جنيه

كما وافق مجلس جامعة المنيا، على صرف مكافأة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات، وذلك تقديرا لجهودهم خلال الفترة السابقة في إنجاح أعمال الامتحانات والارتقاء بالعملية التعليمية والخدمات المجتمعية، وذلك وفقاً الضوابط المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح أحمد شوقي، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، أن أغسطس القادم سيصدر المركز تقريره الشامل بموقف جميع كليات الجامعة من التقدم للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية، لضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدى تطبيق الكلية واهتمامها بآليات ومعايير الجودة من أجل تحقيق المخرجات المستهدفة للتعليم، وذلك بناء على ما أقره المجلس من خارطة طريق للبدء الفوري في تقدم جميع البرامج الجديدة والمتميزة والكليات ذات البرامج غير المتعددة للاعتماد، وباقي كليات الجامعة خلال عامين، تمهيداً للاعتماد المؤسسي.

وأكد رئيس الجامعة أن جودة الأداء والتقدم للاعتماد هي الإطار المؤسسي العام لتقييم حسن تطبيق معايير الجودة بالكليات، وهو معيار لأولوية توزيع ميزانيات الكليات، وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الجودة والحصول على الاعتماد، مشيرا إلى أنه ستبدأ الجامعة غدا في بدء تركيب الشاشات التفاعلية بالقاعات الدراسية بجميع الكليات بهدف تطوير البنية التحتية التكنولوجية ودعم التحول الرقمي، وبدء المرحلة الثانية من الدورات التدريبية وورش العمل لاستخدامات هذه الشاشات.

الأهداف والمحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة للأمن السيبراني

ومن جانبه، استعرض وليد مكرم، المدير التنفيذي للمعلومات، الأهداف والمحاور الأساسية لاستراتيجية الجامعة للأمن السيبراني، تماشيا مع تزايد اعتمادنا علي تكنولوجيا المعلومات، والحاجة الماسة للحفاظ على سرية وبيانات الجامعة، وحماية الأنظمة والبيانات والمعلومات الحساسة من التهديدات السيبرانية، موضحا بان استراتيجية الجامعة للأمن السيبراني، تشمل تحليل شامل للمخاطر وتحديد الثغرات الأمنية وتقييم تأثيرها، واحتمالية حدوثها، وتنفيذ السياسات والإجراءات الأمنية القوية والشاملة للتعامل معها، والتدريب والتوعية وتحديث التقنيات والبرامج وأفضل الممارسات لكيفية التعامل مع التهديدات السيبرانية، وأهم النصائح لتجنب الوقوع في هذه التهديدات، إلى جانب رفع الوعي بأهم القوانين المنظمة لحماية البيانات والملكية الفكرية ومكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.