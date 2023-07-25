«المرأة تقود».. تأهيل السيدات للقيادة (ملف خاص)

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، عقد المقابلات الشخصية للمتقدّمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى انطلق أمس، وينتهى غدا، بحضور باقى المتقدّمات للمرحلة الأخيرة ليصل إجمالى المتقدّمات اللاتى وصلن إلى تلك المرحلة إلى 360 متقدمة، على أن تلتحق اللاتى اجتزن بالبرنامج التدريبى الذى يستمر لمدة 10 أشهر بإجمالى 223 يوماً تدريبياً، مقسّمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، وشهر واحد للتدريب الميدانى داخل القطاعين الحكومى والخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التى تقوم على التعلم التفاعلى الذى يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافة إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميدانى.

كما شهدت «الأكاديمية»، اليوم، استقبال الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية، لـ6 من خريجات الدفعة الثانية من برنامج تدريب المصريات بالخارج، وهو الذى أطلقته الأكاديمية ضمن برامج مدرسة المرأة للتأهيل والتدريب.

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة فى حضور المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقالت «السعيد»، فى تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثانى لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى تنفّذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن البرنامج يضم عدداً من المتدرّبات من مختلف المحافظات وعناصر قادرة ومؤهلة رغم صغر السن، ولكن على وعى كبير، مضيفة أن الوعى الذى تتمتع به المتقدمات جاء نتيجة لحجم التدريب الذى قدمته الدولة المصرية على مدار السنوات السابقة، وهو مؤشر كبير ومهم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البرنامج يُعد رسالة لاهتمام القيادة السياسية بوجود المرأة المصرية فى دوائر صنع القرار، ورؤية «مصر 2030»، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمرأة.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، سعادتها بالمشاركة فى اختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أهمية البرنامج للمرأة المصرية.

وأكدت «المشاط»، فى تصريحات لها على هامش فعاليات اليوم الثانى، أن الأكاديمية ذراع تدريبية مهمة لتحقيق أهداف كثيرة فى استراتيجيات وطنية مختلفة، ومنها تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها فى أماكن قيادية تنفيذية مختلفة، ورأينا هناك تشريعات كثيرة تغيّرت للفترة السابقة، وظهرت المرأة المصرية فى أماكن قيادية تنفيذية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولى أن البرنامج يؤهل كثيراً من المتقدّمات على قيادة هذه المواقع بشكل تدريب علمى وعملى، معربة عن سعادتها بالمشاركة ووجود مشاركات مختلفة من أساتذة جامعات، قائلة: «البرنامج يؤهلهن لذلك، وبعد 12 شهراً سيكون الكثير منهن فى مواقع مختلفة».

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التنظيم الذى قامت به الأكاديمية الوطنية للتدريب سهّل عمل لجان المقابلات الشخصية للمتقدّمات لبرنامج المرأة تقود، كما أن المعايير الموضوعة جيدة جداً تعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدّمات، ومعرفة أهدافهن التى يُردن تحقيقها فى المستقبل القريب.

وأضافت «غادة»، فى تصريحات لها، على هامش حضورها اليوم الثانى للمقابلات الشخصية للأكاديمية الوطنية للتدريب لقبول الدفعة الأولى من البرنامج، أن معظم المتقدّمات للبرنامج على قدر رائع ويرغبن فى فعل شىء حقيقى للبلد، وهذا أمر طبيعى لأننا فى المرحلة الأخيرة للقبول ببرنامج المرأة تقود للتنفيذيات.

وتابعت أن الأكاديمية الوطنية للتدريب حقّقت نجاحات ليس على الصعيد المحلى فقط، ولكن أيضاً الإقليمى والعالمى، موجّهة التحية لكل المتقدّمات فى المرحلة النهائية للبرنامج الذى تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب ويستمر لمدة عام تقريباً، وتمر المتقدّمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهى: التقديم والتسجيل إلكترونياً، ثم يتم اختيار المتقدّمات المتوافقات مع شروط التقديم، ويليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيراً إرسال بريد إلكترونى للمتقدّمات عند القبول.

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» لإعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومى والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة؛ وفقاً لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، ويأتى متسقاً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرصاً حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.