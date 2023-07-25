انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمقابلات الشخصية من «المرأة تقود للتنفيذيات»

انطلقت فعاليات اليوم الثاني للمقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، حيث وصلت قبل قليل، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من البرنامج، حيث تشارك في لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، إضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

استمرار فعاليات المقابلات

وتستمر فعاليات المقابلات الشخصية على مدار 3 أيام متتالية لـ360 متقدمة، على أن تلتحق اللاتي اجتزن المرحلة الأخيرة بالبرنامج التدريبي الذي يستمر لمدة 10 أشهر بإجمالي 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، وشهر واحد للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية

وبرنامج المرأة تقود للتنفيذيات، يسعى إلى إعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات والجدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، حيث يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.