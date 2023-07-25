رئيس «الرقابة الصناعية»: جهود مكثفة لتعزيز الصناعات المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد

أكد اللواء مهندس إيهاب أمين، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الفنية ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن هناك جهودا مكثفة لتعزيز الصناعات المحلية لتقليل فاتورة الاستيراد.

وأضافت خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة سي بي سي، أنه يتم التعاون مع العديد من الأجهزة المختلفة بينها جهاز حماية المستهلك، ويتم تحديد الشكاوى وعيوب الصناعة بالمنتجات من خلال الفنيين المتخصصين.

الهيئة تستهدف الوصول لمنتج مصري محلي الصنع

وشدد على أن الهيئة تستهدف الوصول لمنتج مصري محلي الصنع قادر على المنافسة العالمية، مشيرًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء مسؤولة عن سلامة الأغذية ودور الهيئة يتوقف على المصنع نفسه وليس المنتج الغذائي.

الهيئة تستهدف خطوط إنتاج جيدة

وشدد على أن الهيئة خط الدفاع الأول لصالح المستهلك؛ إذ تستهدف خطوط إنتاج جيدة وجودة متميزة، وصولا للتعبئة والمنتج الجيد.