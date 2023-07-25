ضبط 3.5 طن أسمدة زراعية غير مصرح بتداولها في الأسواق بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبدالعال، وكيل المديرية، ومفتاح عبداللطيف، مدير عام التجارة الداخلية، حملات تموينية بمركز أبو المطامير، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات.

حملة تموينية في البحيرة

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة التموينية عن ضبط 3550 كيلوجرام أسمدة زراعية عبارة عن 130 شيكارة وزن 25 كيلوجراما و12جركن وزن 25 كيلوجراما و35 عبوة مبيدات زراعية غير مصح بتداولها بالأسواق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط أسماك فاسدة في البحيرة

كان قد شهد مركز إيتاي البارود، صباح اليوم، حملة تموينية أسفرت عن ضبط 475 كيلوجرام أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ اللازم.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة، كما شددت على ضرورة ضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.