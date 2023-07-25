إصابة 10 أشخاص في اصطدام أتوبيس بـ«جمل» على طريق الضبعة

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث اصطدام أتوبيس بجمل على طريق محور الضبعة الإقليمي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

نقل المصابين للمستشفى

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق الضبعة إثر اصطدام أتوبيس بجمل، ما تسبب في خروج الأتوبيس عن مسار الطريق ووجود خسائر في الأتوبيس وتوقفه على جانب الطريق، وجار تقديم الرعايه الطبية العاجلة للمصابين.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين طريق محور الضبعة الإقليمي إلى موقع حادث أتوبيس طريق الضبعة، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.