مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين على طريق الضبعة

لقي شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرون، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نقل عند الكيلو 92 على طريق الضبعة، ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين

وتلقت غرفة عمليات المرور إشارة من شرطة النجدة، تفيد وقوع حادث مروري ووجود متوف ومصابين بالكيلو 92 على طريق الضبعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وتبين تصادم ميكروباص بجرار نقل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، ونُقل المصابون إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج، وتم ضبط سائق الميكروباص والسيارة للتحفظ عليها، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وسؤال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

التصريح بدفن جثمان المتوفى

وحُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، حيث انتقلت لمعاينة الحادث للوقوف على ملابساته، وصرحت بدفن جثمان المتوفى، والاستعلام عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول الحادث، فيما خضع سائق سيارة المكيروباص المتسبب في الحادث.