«س و ج».. الأسئلة الشائعة عن شهادات الاستثمار الدولارية من بنكي الأهلي ومصر

يبحث المواطنون عن أبرز المعلومات عن شهادات الاستثمار الدولارية من بنكي الأهلي ومصر، وذلك بعد إعلان البنك الأهلي أمس الثلاثاء عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، ليثير شهية المهتمين بالخدمات البنكية، والعروض الادخارية الجديدة.

وتجيب «الوطن» عن أبرز الأسئلة التي تشغل المواطنين عن شهادات الاستثمار:

متى يتاح شراء الشهادات؟

اعتبارا من اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 من خلال كل فروع البنك.

كم تبلغ مدة شهادة «الأهلي بلس»؟

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7%؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويًا، ويجوز الاقتراض بضمان الشهادة حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية، وذلك بحد أقصى يصل إلى 10 ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

كم تبلغ مدة شهادة «الأهلي فورا»؟

تبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة، عن إجمالي مدة الشهادة، ولا يجوز الاقتراض بضمانها، وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

ما فئات الشهادات الدولارية بالبنك الأهلي؟

أوضح البنك الأهلي، أن فئات الشهادات تبلغ 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها، وجدول الاسترداد المعلن عنه.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات، وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.