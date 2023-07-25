حقيقة رحيل زيزو إلى إيفرتون الإنجليزي

كشف مصدر مقرب من أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن موقف اللاعب من عرض إيفرتون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أكد المصدر لـ«الوطن سبورت»، أن هناك جلسة ستجمع زيزو مع مسؤولي الزمالك عقب انتهاء مشوار الفريق في البطولة العربية؛ من أجل مناقشة كل العروض المقدمة للاعب، وموقفه النهائي من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

عروض لـ زيزو للرحيل عن الزمالك

وأشار المصدر إلى أن أحمد زيزو يمتلك عدة عروض خلال الفترة الحالية، منها ناد إنجليزي آخر بخلاف إيفرتون، لكنه لم يرسل عرضا رسميا لنادي الزمالك، إضافة إلى ناديي أضنة وبشكتاش التركيين، ولكن هناك رفض تام من مسؤولي نادي الزمالك لرحيل اللاعب خلال الفترة الحالية.

وكان «الوطن سبورت»، قد كشف في وقت سابق، عن رغبة نادي إيفرتون في الحصول على خدمات أحمد زيزو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

موعد مباراة الزمالك في البطولة العربية

ويشارك نادي الزمالك، في البطولة العربية التي يستهل مشواره فيها يوم الجمعة المقبل، بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي.