الجزائر تسيطر على 80% من الحرائق المشتعلة بالغابات

كشفت وزارة الداخلية الجزائرية عن أن البلاد نجحت في إخماد 80% من حرائق الغابات المشتعلة منذ أيام في البلاد، وتوفي خلال إطفائها عدد من المدنيين ورجال الجيش الوطني الجزائري.

استمرار الحرائق في بعض الأماكن

وأعلنت الداخلية في بيان لها نقلته صحيفة «الشروق» الإخبارية اليومية الجزائرية، أن هناك 13 بؤرة حريق موزعة على 7 ولايات يتم العمل على إخمادها وسط جهود مستمرة، وأشارت الداخلية إلى أن أعداد الضحايا في 11 ولاية وصلت إلى 34 شخصا؛ 10 منهم ضمن أفراد الجيش الجزائري و24 من المدنيين.

الاستعانة بـ8000 فرد من الحماية المدنية

وأوضحت الداخلية أنه تمت الاستعانة بطائرات «بيرييف» التابعة للجيش في عمليات إخماد النيران، بجانب طائرات جديدة مؤجرة، مبينة الاستعانة بـ 8000 فرد من الحماية المدنية و529 شاحنة من مختلف الأحجام للمساعدة في عمليات الإخماد بجانب 10 أرتال متنقلة من ولايات أخرى لا يوجد بها حرائق، في الوقت نفسه، دعت وزارة التنمية الريفية المواطنين إلى الحيطة وتفادي دخول الغابات بسبب الظروف المناخية غير العادية.

6 قاذفات مياه

واستعانت الداخلية الجزائرية بـ6 قاذفات للمياه وطائرات الإطفاء ومروحيات الحماية المدنية والجيش الوطني الشعبي التي بلغ عددها 12 طائرة، وشمل ذلك طائرة الإطفاء ذات السعة الكبيرة بسعة 12 ألف لتر.