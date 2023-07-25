تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية.. قبول 4750 طالبا

أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، قبول 4750 طالبا وطالبة في تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية، بعد اعتماد النتيجة، وإضافة فصول جديدة وصل عددها إلى 13 فصلا جديدا لاستقبال أكبر عدد من الطلاب.

تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المنظومة الجديدة الإلكترونية لتنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية سهلت على أولياء الأمور التقديم لأبنائهم عبر الموقع الذي تم تخصيصه، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، مؤكدا أنه يوجد خطط مستقبلية لإضافة فصول جديدة.

وأوضح أنه يتم استعجال هيئة الأبنية التعليمية للانتهاء وتسليم عدد من المدارس والتجديدات لإمكانية إضافة فصول جديدة لتنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية، مؤكدا أن محافظ المنوفية يولي اهتماما كبيرا لملف التنسيق لرياض الأطفال ويقوم بمتابعته بشكل دوري.

رابط تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية

كان محافظ المنوفية قد أكد على أن الدولة تولي اهتماما بالغا بقطاع التعليم باعتباره أحد الركائز الأساسية لقاطرة البناء والتنمية، مؤكدا على تحسين جودة التعليم والاستفادة من المنظومة التعليمية الجديدة وإتباع الأساليب الحديثة.

وحددت محافظة المنوفية رابط تنسيق رياض الأطفال 2023 في المنوفية من هــنـا، ويمكن معرفة النتيجة بعد إدخال البيانات المطلوبة.