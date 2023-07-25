محافظ المنوفية: الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بنسبة 100% ضمن «حياة كريمة»

تابع محافظ المنوفية، الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لنهو كافة المشروعات البالغ عددها 1606 مشروعات، وفق التوقيتات المحددة تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية.

مشروعات حياة كريمة في المنوفية

وتشهد مشروعات مبادرة حياة كريمة في المنوفية والبالغ عددها 1606 مشروعات، نسبة تنفيذ 81%، واستعراض نسب التنفيذ بكل قطاع على حدة، بواقع 1078 مشروعا خدميا بقرى مركز أشمون بنسبة 77%، و528 مشروعا بقرى مركز الشهداء بنسبة 82%، وكذا آخر مستجدات الموقف التنفيذي لإجراءات استلام المشروعات المنتهي تنفيذها بنسبة 100%، ومنها (المجمعات الخدمية والزراعية، الصحة، الشباب والرياضة، الأبنية التعليمة، سكن كريم).

وعُقد في ديوان عام محافظة المنوفية، اجتماعا موسعا بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمشروعات حياة كريمة، حيث تم التأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق بين كافة الجهات لضمان الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات المرحلة الأولى، استعدادًا للبدء في المرحلة الثانية بالمبادرة لإحداث نقلة حقيقية بمستوى الخدمات لأهالينا بقرى الريف المصري.

محافظ المنوفية يشيد بمشروعات «حياة كريمة»

ومن جهته، أشار محافظ المنوفية إلى أهمية مبادرة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى الارتقاء وتحسين نوعية الخدمات للمواطنين، مشيداً بالدور الحيوي والجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الهندسية والمنطقة المركزية، في الإشراف على جميع أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة، والتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والمؤسسات لتنفيذ معدلات أسرع للمشروعات، باستخدام أحدث الوسائل والنظم المتطورة والمتابعة الميدانية لإزالة أية معوقات تطرأ على أرض الواقع على الفور.