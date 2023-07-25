غلق 11 مخبزا بتهمة التلاعب في وزن الرغيف خلال حملة في المنوفية

تكثف الأجهزة التنفيذية في محافظة المنوفية، وخاصة مديرية التموين، من جهودها في الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز لمنع التلاعب في السلع والغش التجاري، واتخاذ إجراءات فورية ومباشرة تجاه المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غلق عدد من المخابز في محافظة المنوفية

وأكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أنّ الأربعة أيام الماضية شهدت حملات مكثفة، وأسفرت عن اتخاذ إجراءات بغلق عدد من المخابز نظرا للتلاعب في الموازين، وهو ما تحذر منه وزارة التموين والمديرية بشكل مستمر، مؤكدا أنّ هذه المخالفة تستوجب الغلق لمدة شهر أو أكثر، فضلا عن توقيع الغرامة المالية علي المخالفين.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أنّه تم اتخاذ قرارا بغلق 11 مخبزا خلال الحملات التموينية، وسيتم العرض على اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، لكي يصدر قرارات بالغلق تجاه المخالفين، مؤكد أن الحملات مستمرة بكل قوة وبشكل مفاجئ لكي يتم التعامل الفوري مع كل المخالفات التي يتم رصدها والتعامل معها.

التلاعب في موازين الخبز في المنوفية

وأشار إلى أنّ سبب غلق هذه المخابز، هي التلاعب في الوزن لأكثر من 20 جراما، لافتا إلى أنّ هذه المخالفة تستوجب الغلق المباشر والغرامة المالية، كاشفا عن تحرير الكثير من المحاضر تجاه مخابز فيها تلاعب في الوزن ولكن بنسب بسيطة، وتم تحرير محاضر ضدهم وغرامات مالية والتنبيه عليهم بعدم التكرار، موجها الشكر لكل الفرق الطبية المشاركة في الحملات التفتيشية على المخابز والأسواق والمحال التجارية.