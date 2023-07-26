أحداث ينتظرها المصريون في أغسطس المقبل.. منها نتيجة الثانوية وصرف المعاشات

أيام قليلة تفصلنا عن شهر أغسطس والذي يحمل أحداثا مهمة ينتظرها المصريون، وتأتي على رأسها نتيجة الثانوية العامة، وكذلك صرف المعاشات عن شهر أغسطس بأنواعه.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأحداث التي تهم المواطنين في شهر أغسطس المقبل، وهي كما يلي:

نتيجة الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانات سابقة، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بداية أغسطس المقبل، وفور الإعلان عنها رسميا يمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس والاسم، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان المرحلة الأولى من التنسيق

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة، تعلن الوزارة، المرحلة الأولى من التنسيق الخاص بالجامعات والكليات المختلفة على مستوى الجمهورية.

انتهاء اختبارات القدرات

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني رغبات طلاب الثانوية العامة لإجراء اختبارات القدرات، حتى الخميس 3 أغسطس المقبل، حسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت هيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه سيتم صرف معاشات شهر أغسطس يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، بالزيادة المقررة لجميع المستفيدين من المعاشات، 15% للشهر الخامس على التوالي.

صرف «تكافل وكرامة» عن شهر أغسطس

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم صرف قيمة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لجميع المستحقين يوم 15 أغسطس المقبل، بالزيادة المقررة بنسبة 25% لجميع المستفيدين من الدعم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للشهر الخامس على التوالي.