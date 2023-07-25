موعد إعلان تنسيق الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني بمحافظة الغربية

كشفت مديرية التربية والتعليم بالغربية، عن موعد تنسيق الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني في محافظة الغربية، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بالغربية، الذي تم اعتماده من قبل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشهر الماضي.

وقال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن امتحانات طلاب الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية، بدأت من السبت الماضي 22 يوليو، ومقرر لها أن تستمر حتى السبت الموافق 29 من نفس الشهر.

موعد تنسيق الثانوية العامة لطلاب الدور الثاني

وأشار في حديثه لـ«الوطن»، أن موعد تنسيق الثانوية العامة للدور الثاني في محافظة الغربية، سيكون عقب اعتماد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وإعلانها في المدراس وفتح باب التقديم للطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة.

المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة بالغربية

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة في محافظة الغربية، تقرر فيها أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 237 درجة، وذلك بأزيد عن العام الماضي بـ13 درجة، وكانت نسبة النجاح 75.13%.