موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج.. وكيل التعليم يوضح

ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج، ممن لم يتقدموا بأوراقهم إلى مدارس الثانوية العامة بالمحافظة، أو بدائل الثانوية العامة مثل الثانوية الفنية، موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج.

ومن المتوقع انخفاض التنسيق، لذا يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج، الذي يشمل تنسيق المدارس الثانوية العامة بمختلف المراكز، وكذلك الثانوية الخدمات والثانوية العامة الخاصة.

موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، لـ«الوطن» إن موعد تنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج، من المنتظر أن يكون بداية أغسطس المقبل، وذلك عقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة الحالي وبدائل الثانوية العامة بسوهاج.

تنسيق الثانوية العامة2023

وينتهى تنسيق الثانوية العامة الأول بسوهاج، والثانوية الفنية، وبدائل الثانوية العامة، بنهاية شهر يوليو الجاري، ليتم حصر أعداد الطلاب المتقدمين لكل مدرسة، ثم حصر الأماكن المتبقية، وعدد الطلاب بكل مركز، ثم يحدد موعد التنسيق الثانوية العامة الثاني في محافظة سوهاج، والتنسيق الجديد الذى عادة ما يكون أقل من التنسيق الأول.

تنسيق المدارس الثانوية وبدائل الثانوية العامة

وكان اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اعتمد تنسيق الثانوية العامة الأول، ليكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية 251 درجة، للطلاب الدارسين باللغة الإنجليزية بالصف الثالث الإعدادي، بينما الحد الأدنى للقبول بالمدارس الثانوية العامة للطلاب الدارسين باللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية بنحو 235 درجة، فيما كان الحد الأدنى للتعليم الفني 140 درجة والحد الأدنى لمدارس التمريض 270 درجة.