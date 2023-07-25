«الستات ميعرفوش يكدبوا» يبرز خبر «الوطن» بشأن الكشف عن أوائل الثانوية العامة

أبرز برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر قناة «cbc»، خبر «الوطن» عن الكشف عن قائمة الأوائل في الثانوية العامة خلال أيام، وعدد الطلاب في القائمة.

«الستات ميعرفوش يكدبوا» يبرز خبر «الوطن»

واستعرضت الإعلامية هبة الأباصيري، الخبر المنشور في «الوطن»، قائلة: «كلها أيام ونهني ونغني لطلاب الثانوية العامة، وده بعد إعلان عن أنه خلال أيام هايتم الإعلان عن قائمة الأوائل للشعبتين العلمي والأدبي، ولطلاب مدارس المتفوقين والمكفوفين، ووفقا لجريدة الوطن فإن قائمة الأوائل ستكون ما بين 35 و40 طالبا، من على مستوى الجمهورية بأكملها من محافظات وقرى ومدارس حكومية وخاصة».

وأضافت هبة: «أنه تم اختيار الأوائل، وفقا للمعايير السنوية، وتم الكشف عن أن طلاب المدارس الحكومية في مقدمة الأوائل، بالنسبة الأكبر، وأنه تم الإعلان عن نسبة النجاح في المواد أكثر من السنوات الماضية».

نصيحة لطلاب الثانوية العامة

كما وجهت هبة نصيحة للطلاب، وقالت: «الثانوية العامة هي نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة، مش نهاية المطاف ولكنها جزء من الرحلة».