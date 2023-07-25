مفاجأة سارة في نسب نجاح طلاب الثانوية العامة: الأعلى بين نتائج آخر 3 سنوات

تظل الثانوية العامة الشغل الشاغل لكل بيت مصري، لديه طلاب أدوا امتحانات الثانوية العامة، ولا ينتهي قلق أولياء الأمور والطلاب إلا بظهور النتيجة، غير أن نسب النجاح، التي أعلنتها وزارة التعليم قبل ظهور النتيجة الرسمية لأربعة مواد، تظل لها دلالة كبيرة لدى الطلاب بشأن توقعات ارتفاع أو انخفاض التنسيق.

ونرصد في هذا التقرير نسب نجاح الطلاب في 4 مواد دراسية بهذا العام، ومقارنتها بنسب النجاح الأعوام الماضية، وفقا لما كشفه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان للوزارة، عن نسب النجاح في 4 مواد بالثانوية العامة، بعد تصحيح أوراق الطلاب الذين أدوا الامتحان في هذه المواد.

الكيمياء

بلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء لهذا العام، 88.9%، فيما بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية، نحو 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022 نحو 86.2%، وفي عام 2021، بلغت النسبة 86.1%، وفي عام 2020، بلغت 87.3%، حيث يعد هذا العام الأعلى مقارنة بسابقيه.

الفيزياء

بلغت نسبة النجاح في امتحان الفيزياء 91%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغ 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022 نحو 83.5%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 82.7%، وفي عام 2020، بلغت 80.7%، حيث يعد هذا العام الأعلى مقارنة بسابقيه.

الجغرافيا

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نحو 87.3%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 88.5%، وفي عام 2020، بلغت 92.8%.

التاريخ

بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ، 90.2%، كما أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

فيما بلغت نسبة النجاح في عام 2022، نحو 85.5%، وفي عام 2021، بلغت نسبة 82.1%، وفي عام 2020، بلغت 87.3%، وهي كذلك الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة.