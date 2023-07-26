هل يمكن تعديل عقد الإيجار القديم مع الورثة حال وفاة المستأجر؟.. قانوني يجيب

قانون الإيجار القديم ما يزال حديث الساعة في الشارع المصري، باعتباره المعادلة التي تنظم علاقة ملاك العقارات والمحلات المؤجرة بالعقود القديمة والمستأجرين، وتحفظ حقوق كل منها تجاه بعضهم البعض.

قانون الإيجار القديم

وتساءل عدد من المواطنين، تزامنا مع مناقشات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، هل يمكن تعديل عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي مع ورثته؟.

وأجاب علي محمود الشطوري، المحامي، عن السؤال، قائلا إنّ مسألة تعديل عقد الإيجار القديم مع الورثة حال وفاة المستأجر، سواء كان تعديل المدة الزمنية أو قيمة الإيجار أو غيرها يبطل العقد المعمول به.

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أنّه بمجرد تغيير أي من بنود عقد الإيجار القديم مع الورثة حال وفاة مستأجر العين، سواء كانت مستغلة للسكن أو لنشاط غير سكني، يعتبر العقد لاغٍ، ويوجب عقد إيجار جديد.

حالات فسخ العقد بقانون الإيجار القديم

وأشار المحامي إلى أنّ قانون الإيجار القديم، أوضح الحالات التي يمكن فيها فسخ عقد الإيجار القديم، كما يلي.

1- عدم سداد قيمة الإيجار.

2- إذا تنازل المستأجر عن الشقة للغير دون موافقة المالك يتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.

3- الإضرار بالشقة المؤجرة.

4- تغيير الاستخدام دون موافقة المالك.