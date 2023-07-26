إزالة أعمال بناء مخالف في النزهة بعد استغاثة سكان العقار

رصدت أجهزة الأمن، ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من منشور مدعوم بمقطع فيديو «بث مباشر»؛ تضمن استغاثة لسكان أحد العقارات الكائنة بحي النزهة بالقاهرة، لتضررهم من قيام مقاول بالبناء المُخالف بالاتفاق مع الورثة «ملاك العقار»، مما يضر بالسلامة الإنشائية للعقار ويهدد حياة قاطنيه.

وبالانتقال للعقار محل الشكوى، تبين وجود أعمال بناء حديثة بمعرفة «أحد الأشخاص»، وقيامه بالبناء بدون ترخيص لغرف من الطوب وتسقيفها بخرسانة مسلحة، وعمل شدة خشبية، استعدادا لصب أسقف غرف أخرى بسطح العقار.

وتم التنسيق مع الجهات المعنية، والقيام بحملة لإزالة أي أعمال مخالفة بالعقار المذكور، وتم تكسير جزئي للمباني المخالفة، وإزالة الأسقف الخرسانية وتحرير محضر مباني عن الأعمال المخالفة بسطح العقار.