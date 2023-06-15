إزالة 21 بناء مخالف بسوهاج خلال أسبوع في حملة مكبرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج بإزالة 21 مخالفة بناء وشدات خشبية خلال الأسبوع الحالي بمدينة جرجا والقرى التابعة لها في إطار التصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعديات على أراضي أملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بينها الجهات الأمنية والرقابية.

إزالة تعديات البناء بسوهاج

وفقا لحديث عاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة جرجا لـ«الوطن»، الذي أوضح أن إزالة التعديات يتم لتنفيذ قرارات اللجنة المنظمة لقوانين البناء وبحضور كافة الأطراف المعنية، وبأدوات الوحدة المحلية التابع لها المخالفة، وأيدى العاملين بها.

فرق للرصد الميداني والإلكتروني لمخالفات البناء بسوهاج

وأكد أن فرق الرصد الميدانية والرصد الإلكتروني يتم على مدار 24 ساعة للسيطرة على التعديات فوريا والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.ومن بين حالات التعدي إزالة حالة مباني مخالفة للبناء بدون ترخيص بالدور الرابع علوي بمنطقة شيخ العرب.

و إزالة 16 حالة مباني مخالفة للبناء بمنطقة المشوادي والمنطقة القبلية بجرجا. بينما ضمت الحالات المتبقية التي تمت إزالتها حالات التعدي على أملاك ري بقرية أولاد بهيج وأولاد غازي بجرجا.