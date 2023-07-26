أحمد سعد لجمهوره: منتظركم في حفل مدينة العلمين

شوَّق الفنان أحمد سعد جمهوره لحضور حفله المنتظر في مدينة العلمين، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة المقرر إقامته حتى نهاية شهر أغسطس.

أحمد سعد نشر فيديو عبر صفحته بإنستجرام شوق فيه جمهوره بالمفاجآت المقرر تقديمها في الحفل المنتظر.

أغنية يا ليالي لـ أحمد سعد وروبي

وطرح مؤخرا أحمد سعد ديو غنائيا مع روبي يحمل عنوان يا ليالي، وحقق نجاحا كبيرا وإشادات من جانب النقاد والجمهور.

أحمد سعد يحتفل بنجاح يا ليالي

واحتفل أحمد سعد، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر الأغنية التريند قائلا: «الحمد لله يا ليالي تريند رقم 1 في مصر وفي جميع الدول العربية و8 على مستوى العالم، شكرا روبي، شكرا محمد جابر، شكرا مصطفى جابر، شكرا أحمد طارق يحيى، شكرا إسماعيل نصرت، شكرا فلبينو، شكرا هاني محروس، شكرا إسلام، شكرا أندرو».