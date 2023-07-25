الإعلامية إيمان الحصري: توقعات بنجاح كبير لحفل أحمد سعد بمهرجان العلمين

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن هناك توقعات بحضور جماهيري كبير لحفل الفنان أحمد سعد، الخميس المقبل الموافق، ضمن الحفلات الغنائية التي ينظمها مهرجان العلمين، لافتة إلى النجاح الكبير الذي حققه حفل الفنان تامر حسني.

الحصري: حفلات غنائية لكبار نجوم الوطن العربي

أضافت «الحصري»، خلال سهرة خاصة من مدينة العلمين الجديدة لبرنامج «مساء DMC»، الذي يُذاع على شاشة «قناة DMC»، أنَّه بعد انطلاق حفل الفنان أحمد سعد، سينطلق حفلات غنائية لكبار نجوم الطرب في الوطن العربي مثل حفل الفنان راغب علامة، وحفل الفنانة نانسي عجرم، وأيضا لأنغام وأليسا وحفل مهم للموسيقار عمر خيرت، بجانب استمرار الفعاليات الرياضية، وعرض أزياء عالمي منتظر أن يبدأ في مهرجان العلمين الجديدة.

العرض الجوي المصري الإماراتي

وتابعت الإعلامية إيمان الحصري: «انطلاق العرض الجوي المصري الإماراتي بمدينة العلمين الجديدة، الذي تم بمشاركة فريق الألعاب الجوية المصرية، النجوم الفضية، وفريق الألعاب الجوية الإماراتي، الفرسان، الذي شهد تفاعلا كبيرا على مدار الساعات الماضية، كونه عرضا جويا مبهرا».