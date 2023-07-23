موفدة «القاهرة الإخبارية»: أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بمهرجان العلمين تبدأ من 250 جنيها

أكدت ليلاس كفوزي، موفدة قناة «القاهرة الإخبارية»، استمرار الحفلات الغنائية التي ستقدم ضمن فعاليات مهرجان العلمين الفنية وسط ترقب وتوقعات بمزيد من الحضور، مشيرةً إلى ما كتبه النجم تامر حسني على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أنَّ حفله الغنائي بالدورة الأولى لمهرجان العلمين الجديدة، وشعاره العالم علمين، هو من أروع الحفلات التي قدمها خلال مشواره الفني.

«كفوزي»: 27 يوليو موعد حفل الفنان أحمد سعد بمهرجان العلمين الجديدة

وأضافت «كفوزي» خلال تغطية خاصة لقناة «القاهرة الإخبارية» لفعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، أنَّه من المرتقب انطلاق حفل غنائي يوم الخميس المقبل للفنان أحمد سعد والتوقعات تشير إلى حضور جماهيري كبير، وبدأ بالفعل حجز التذاكر من تطبيق تذكرتي، وتبدأ الأسعار من 250 جنيها».

نجاح مبهر للفعاليات الغنائية بمهرجان العلمين

وتابعت موفدة «القاهرة الإخبارية»، «نجاح مبهر تشهده الفعاليات الغنائية والفنية والترفيهية ومنتظر انطلاق حفلة موسيقية للموسيقار الكبير عمر خيرت بجانب حفلات غنائية لباقة من ألمع الفنانين العرب مثل «راغب علامة و«نانسي عجرم» و«إليسا» وحفل لرابر عالمي «روس» بينما الفعاليات الرياضية لا تزال مستمرة بنفس المستوى الجيد والراقي».