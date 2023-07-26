يترقب الكثير من المسلمين خلال الفترة الحالية، حلول يوم عاشوراء الذي يوافق العاشر من شهر محرم 1445 لصيامه والإكثار من الأعمال الصالحة فيه كونه اليوم الذي نجَّى فيه الله نبيه موسى من بطش فرعون وجنوده، وتساءل البعض متى صيام تاسوعاء وعاشوراء 2023 للاستعداد للصيام وعدم الابتعاد عن تضارب المواعيد.

متى صيام تاسوعاء وعاشوراء 2023؟

وتجيب «الوطن»، خلال السطور الآتية، على تساؤل متى صيام تاسوعاء وعاشوراء 2023 وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني، حيث قالت من المتوقع أن يوافق يوم تاسوعاء يوم التاسع من محرم 1445 يوم الخميس الأسبوع المقبل 27 يوليو 2023 أما صيام يوم عاشوراء العاشر من محرم سيوافق يوم الجمعة بعد المقبل 28 يوليو 2023.

موعد صيام يوم عاشوراء 2023

عاشوراء: هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه سنة فعلية وقولية عن النبي صلى الله عليه وآله سلم، ويترتب على فعل هذه السُّنَّة تكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.

وصيام يوم تاسوعاء قبله سُنة أيضًا؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا صام يوم عاشوراء قيل له: إن اليهود والنصارى تعظمه، فقال: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ»، قَالَ ابن عباس: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في "صحيحه".

وتقديم صيام تاسوعاء على عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها:

أولًا: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على العاشر.

ثانيًا: أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم.

ثالثًا: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.

حكم الاحتفال بعاشوراء بغير الصيام

يستحب التوسعة على الأهل يوم عاشوراء؛ لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ وَسَّعَ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ سَائِرَ سَنَتِهِ» أخرجه البيهقي في "شعب الإيمان"، قال ابن عيينة: قد جربناه منذ خمسين سنة أو ستين فما رأينا إلا خيرًا.

أما غير التوسعة مما يحدث من مظاهر لم ترد في الشرع؛ كضرب الجسد وإسالة الدم من بعض الشيعة بحجة أن سيدنا الحسين رضي الله عنه قتل وآل بيته رضي الله عنهم جميعًا وعليهم السلام في هذا اليوم، فهو بدعة مذمومة لا يجوز إتيانها