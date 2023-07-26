بالأسماء.. ارتفاع عدد مصابي حادث أتوبيس الضبعة لـ12 شخصا

قال الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن عدد المصابين في حادث أتوبيس طريق الضبعة سجَّل حتى الآن 12 مصابا، ويجري المتابعة فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية، عن وقوع حادث تصادم أتوبيس بجمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية والطبية لمصابي الحادث والمتابعة المستمرة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين ولتذليل أي عقبات.

أسماء مصابي حادث أتوبيس طريق الضبعة

واستقبل مستشفى الضبعة المركزي مصابي حادث أتوبيس طريق الضبعة وهم، مصطفى علي عبدالحميد 38 عاما، من المنصورة، مصاب بكسر بالفخذين والساق اليمنى وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد هاني موسى 12 عاما، من الجيزة، يعاني من اشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمات متفرقة، وسيف الدين طلبة سيف الدين 40 عاما، من القاهرة، اشتباه كسر بالساق اليمنى كدمات متفرقة، ومحمد عبد الحميد محمد 60 عاما من الجيزة، مصاب جرح تحت العين اليمنى وكدمات متفرقة، وأحمد محمد أمين 33 عاما، من الجيزة مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومصطفى سعيد قرني 29 عاما، من بني سويف، كدمات متفرقة بالجسم، ومها السعيد قرني 37 عاما، من بني سويف، كدمات بالركبة اليمني والكتف الأيمن، ومنال سعيد قرني 42 عاما، من بني سويف كدمات بالصدر، ومي عاطف أحمد 37 عاما، من مدينة نصر كدمة بالأنف، وسماح السيد علي 45 سنة من حلوان يعاني من كدمات بالأنف، ومصطفى محمد الدهان 42 سنة من مدينة نصر كدمات بسيطة متفرقة، وأمل ابراهيم علي 55 سنة من الجيزة مصاب بكدمات بسيطه متفرقة.

متابعة الخدمات الصحية بمستشفى الضبعة

كما يجري متابعة وكيل وزارة الصحة بمطروح الوضع الصحى والخدمات المقدمة للمصابين بالتواصل المباشر مع إدارة مستشفى الضبعة المركزى وغرفة طوارئ المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية للمصابين حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وأخرى تحتاج لتدخل جراحي، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وصرح الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة، بأن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى، والتأكد من توافر أكياس الدم وفصائله ومشتقاته.