عاجل.. صدمة لـ محمد الشناوي بعد قرار حاسم من النصر السعودي

حسم نادي النصر السعودي، موقفه من التعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

النصر السعودي يصرف النظر عن ضم محمد الشناوي

وبحسب موقع «سبورت» السعودي، فإنّ إدارة نادي النصر صرفت النظر عن التعاقد مع محمد الشناوي، بقرار من مدرب الفريق لويس كاسترو، بعد المفاوضات التي امتدت مع اللاعب منذ العام الماضي.

وأضاف التقرير: «لم يحدد النصر موقفه النهائي من التعاقد مع حارس مرمى في الصيف الجاري، في ظل اقتناع كاسترو بقدرات نواف العقيدي حارس الفريق الحالي، وتركيزه في الوقت الحالي على ضمّ لاعب أجنبي لتدعيم مركز الجناح».

وأوضح التقرير أنّ النصر في الوقت الحالي لا يفكر في ضم حارس أجنبي في الميركاتو الصيفي الحالي، وحال العدول عن القرار ستكون الأفضلية لحارس أوروبي، في ظل إصابة الحارس الأساسي أوسبينا وابتعاده عن الفريق، ومطالبة جماهير الفريق بالتعاقد مع حارس بديل.