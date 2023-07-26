خريطة جلسات الإفصاح عن المعلومات والتشاور بسوهاج.. الأماكن والمواعيد

أعلنت محافظة سوهاج عن عقد جلسات الإفصاح عن المعلومات لخطة العام الحالي، ومشاركة المواطنين بوضع الخطة المالية للعام الحالى للمركز واختيار مشروعات المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى حياة كريمة، وبرنامج تنمية الصعيد، وذلك بالوحدات المحلية التابعة للمراكز تباعا على مدار الأيام القادمة عبر جدول زمني يستهدف الوحدات تباعا.

خريطة جلسات الإفصاح ع المعلومات

وتنشر «الوطن» الجدول الزمني للجلسات التشاورية والتي تعقد بمقر الوحدات المحلية ويمكن للمواطنين حضورها والمشاركة بها، وهي كالتالى:

- مركز أخميم: جلسة الافصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/ 2024 يوم الأحد الجاري الساعة 10:00 صباحا بالقاعة الرئيسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، وتستهدف الجلسة مناقشه وعرض المشروعات الجاري تنفيذها والإفصاح عن خطة العام المالي المقبل.

- دار السلام: تعقد جلسة الإفصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/2024 يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري في تمام الساعة العاشره صباحا، وذلك بقاعة الوحدة المحليه لمركز ومدينة دار السلام.

وتستهدف الجلسه مناقشة وعرض المشروعات المنفذة للعام الماضي والحالي، وذلك ضمن الخطه الاستراتيجية متوسطة الأجل في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي.

مواعيد جلسات التشاور بالوحدات المحلية بسوهاج

المراغة: تعقد جلسة الإفصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/2024 الخميس 27 يوليو الجاري، الساعة العاشره صباحا وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة.

- طما: تعقد جلسة الإفصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/2024 بمركز طما يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجارى الساعة العاشره صباحا، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما.

- حي الكوثر: تعقد جلسة الإفصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/2024 بحي الكوثر يوم الخميس الموافق 27 يولو الجاري، في تمام الساعة العاشره صباحا، بقاعة الوحدة المحلية لحي الكوثر.

- جهينة: تعقد جلسة الإفصاح عن المعلومات لخطة العام المالي 2023/2024 بمركز جهينة يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري الساعة العاشره صباحا، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لمركز جهينة.