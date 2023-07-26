من هو وزير الخارجية الصيني المقال؟.. صعود سريع ومغادرة بعد 7 أشهر

عُقدت جلسة عاجلة، للجنة الدائمة للهيئة التشريعية الصينية، إذ تقرر استعادة وانج يي، الذي كان وزير الخارجية الصيني السابق وكبير الدبلوماسيين الصينيين، لمنصبه السابق الذي استقال منه في نهاية العام الماضي، وفقًا لتقرير «نيويورك تايمز».

قضى في المنصب لمدة 7 أشهر فقط

مما يعد ذلك إقالة وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، بعد أن قضى في المنصب لمدة 7 أشهر فقط، وفي الشهر الأخير من توليه المنصب، غاب عن الأضواء العامة مما أثار تكهنات حول مصيره.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أسباب صحية وراء غياب تشين عن اجتماع دبلوماسي في إندونيسيا في هذا الشهر، على الرغم من أن الموعد كان محددًا منذ خمسة أسابيع فقط، وكان هذا الاجتماع مهمًا جدًا للعلاقات الدبلوماسية بين الصين والولايات المتحدة.

وأثار إقالة تشين الكثير من التساؤلات، ولكن الحكومة الصينية، التي تتميز بتحفظها الإعلامي وعدم الشفافية، لم تقدم أي تفسيرات أو أسباب وراء هذا القرار، ويشير هذا الأمر إلى أن هناك أسباب غير واضحة وراء هذه الإقالة.

من هو تشين جانج الوزير الخارجية السابق لدى الصين؟

- تقدم تشين جانج، الوزير الخارجية السابق الصيني الذي يبلغ من العمر 57 عامًا، بسرعة كبيرة في الهرم الوظيفي لوزارة الخارجية الصينية خلال السنوات الأخيرة.

- حصل تشين على شهادته في العلاقات الدولية من جامعة مرتبطة بجهاز الأمن الصيني في بكين.

- عمل كمساعد في مكتب بكين لوكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية الصينية في عام 1992.

- كان تشين يعمل كمستشار للدولة، وهو منصب رفيع المستوى في مجلس الدولة الصيني، كما شغل منصب عضو في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ويبدو أنه ما زال يحتفظ بالمنصبين حتى الآن.

- يعتبر تشين الوزير الخارجية السابق، مساعدًا موثوقًا به للرئيس الصيني، وقد صعد بشكل غير عادي وسريع في السلك الدبلوماسي الصيني خلال السنوات الأخيرة، إذ شغل منصب رئيس البروتوكول للرئيس الصيني.

- عمل تشين سابقًا كمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ودبلوماسي في لندن، وتم تعيينه بعد ذلك كسفير للصين في واشنطن في عام 2021، على الرغم من عدم وجود خلفية رسمية له في التعامل المباشر مع ملف العلاقات الأمريكية.

- انضم تشين غانغ لاحقًا إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وفي نهاية العام الماضي حصل على ترقية ليتولى منصب وزير الخارجية.

- تمثل تعيين تشين كوزير خارجية صيني مخالفة لتقاليد الصين التي تعتمد بشكل كبير على الخبرة في المناصب الحكومية.