عاجل.. تعليق صادم من منافس إمام عاشور على صفقة انضمامه للأهلي

علق محمود حمادة لاعب وسط نادي فاركو، على صفقة انتقال إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي السابق لصفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه كان يفضل استمراره في الاحتراف، ومتطرقًا للحديث عن تأثير هذه الصفقة على إمكانية انتقاله للقلعة الحمراء.

محمود حمادة: إمام عاشور لاعب كبير.. وسيمثل إضافة للنادي الأهلي

وقال محمود حمادة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «ملعب أون تايم»، المذاع على شاشة قناة «أون تايم سبورتس»، مع الإعلامي أحمد شوبير: «إمام عاشور لاعب كبير بكل تأكيد، ولعبنا معا في صفوف منتخب مصر، وإن شاء الله الفترة المقبلة يكتسب خبرات أكثر».

واضاف: «إمام عاشور أكيد شاف الخطوة دي بالنسباله كويسة، وأرى أنه سوف يمثل إضافة للنادي الأهلي».

محمود حمادة: انتقال إمام عاشور للأهلي لن يؤثر على تفكيري بشأن الانضمام للفريق الأحمروأوضح: «أنا شايف إنه مكنش يرجع من بره، كنت أفضل استمراره في الاحتراف، ولو ركز كان هيعمل حاجة كويسة في أوروبا».

وأتم: «لا أعلم ماذا سيحدث غدًا، لكن انضمام إمام عاشور لن يؤثر على تفكيري بشأن الانتقال إلى النادي الأهلي، أنا مش مركز مع حد، أهتم بنفسي فقط».